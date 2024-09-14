الهلال يهزم الرياض بثلاثية ويعود لصدارة الدوري السعودي

الدوري السعودي.. انتهت مباراة فريق الهلال ونظيره الرياض، بفوز الزعيم بثلاثية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ويرصد الموجز تفاصيل المباراة.

أهداف مباراة الهلال والرياض

وجاء الهدف الأول لفريق الهلال، عن طريق لاعب خط الوسط سالم الدوسري، في الدقيقة 53، بتمريرة من سيرجي سافيتش، لتسكن شباك الرياض.

وسجل المهاجم أليكساندرميتروفيتش، الهدف الثاني لصالح الهلال، في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 11+90، أحرز أليكساندر، الهدف الثالث للهلال، بتمريرة من الدوسري، ليسددهها بكعب القدم وتسكن سقف مرمى الرياضي، وتنتهي المباراة بنتيجة 3-0 لصالح الزعيم.

فريق الهلال والرياض

وتواجد في تشكيل الهلال أمام الرياض كل من:-

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: كانسيلو- كاليدو كوليبالي- على البليهي- ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز- سافيتش- سالم الدوسري.

خط الهجوم: ليوناردو- مالكوم- ميتروفيتش.

بينما جاء تشكيل الرياض أمام الهلال كالتالي:-

حراسة المرمى: ميلان بوريان.

خط الدفاع: يحيى الشهري - يوان باربيت - أحمد عسيري - عبد الإله الخيبري.

خط الوسط: لوكاس كال - إبراهيم بايش - بيرنارد - انطونيو توزي - فايز سليماني.

خط الهجوم: محمد صالح العقل.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الرياض في المركز العاشر، برصيد 4 نقاط.

نتائج الهلال والرياض في الدورس السعودي للموسم الجديد

الهلال السعودي

فاز فريق الهلال على الأخدود، بنتيجة 3-0، وحقق الثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

ونجح فريق الهلال، تحقيق الفوز بثلاثية على نظيره الضمك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

الرياض السعودي

تعادل فريق الرياض تعادل مع نظيره الوحدة، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الموسم الجديد بالجولة الأولى من الدوري السعودي.

وحقق فريق الرياض، الفوزعلى نظيره الخلود، بنتيجة 3-1، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

إقرأ أيضًا:

مطالب الإتحاد المادية تعرقل انضمام كانتي لـ أتليتكو مدريد

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد فوز مانشستر سيتي وهزيمة ليفربول