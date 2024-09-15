كواليس جلسة كولر مع محترف الأهلي قبل مواجهة جورماهيا.. خاص

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن موقف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من استمرار الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناج المارد الأحمر، في الموسم الجديد.

وارتبط اسم بيرسي تاو مؤخرًا بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يعفو على بيرسي تاو في الأهلي

وأكدت المصادر في تصريحات لـ"الموجز" أن كولر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة مع بيرسي تاو، مهاجم الفريق، قبل المواجهة المرتقبة ضد جورماهيا الكيني في إطار منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



وافادت المصادر أن جلسة المدير الفني للأهلي مع مهاجم الفريق كانت ودية من أجل تصفية الأجواء بينهما قبل بداية الموسم الجديد بعد الصدامات في نهاية الموسم الماضي والتي كانت تقرب من رحيل الجنوب إفريقي هذا الصيف.



وأشارت المصادر إلى أن كولر وجه طلبا هاما للجنوب افريقي وذلك بأنه لا يريد اعتراضات سواء أثناء استبداله أو عدم الدفع به أساسيا في المباريات.

وأضحت المصدر أن مدرب الأهلي ا أكد أثناء حديثه مع بيرسي تاو أنه لا يرغب في انتشار أي روح سلبيه داخل غرفة ملابس الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأنهى أن كولر لاقى تقبلا من جناح الأهلي الذي وعد المدرب السويسري أنه سيبذل اقصى جهد الفترة المقبلة مع الفريق.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

وعلى سياق اخر تعاقد النادي الأهلي مؤخرًا مع الرباعي أشرف داري ويحيى عطية الله وعمر الساعي بالإضافة إلى يوسف أيمن.

اقرأ أيضا:

في ظهوره الأول بعد وعكته الصحية.. أبو تريكة يهاجم يويفا وفيفا

حالة فهد المولد الصحية.. رسالة كهربا واتهامات رئيس الهلال السابق