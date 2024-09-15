التشكيل الرسمي لـ الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن تشكيل المارد الأحمر أمام نظيره جورماهيا الكيني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام نظيره جورماهيا الكيني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية والخامسة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الأهلي ضد جورماهيا الكيني

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الأهلي أمام جورماهيا الكيني على النحو التالي:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني ،ياسر إبراهيم ،رامي ربيعة ،يحيى عطية الله

الوسط : مروان عطية ،أكرم توفيق ،إمام عاشور

الهجوم : بيرسي تاو ،وسام أبو علي ،حسين الشحات

ومن المقرر أن تذاع مواجهة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، التي حصلت على حقوق نشر مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون عامر عبدالله، هو معلق مباراة الأهلي وجورماهيا، عبر قناة AD Sports 1 HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها هذه المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: عمر كمال - رامي رابيعة - يوسف إيمن - كريم نيدفيد - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.



في خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - كريم نيدفيد - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - عمر السولية - مروان عطية.

في خط الهجوم: محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي - رضا سليم - بيرسي تاو.

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