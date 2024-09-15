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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

الأهلي يمطر شباك جورماهيا الكيني بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

نجح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في تحقيق فوزًا عريضًا على منافسه جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر وضع قدمًا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد الفوز العرض على جورماهيا الكيني بعقر داره.

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أهداف مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا 

وافتتح أهداف اللقاء اللاعب رامي ربيعة في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة سحرية بأقدام حسين الشحات جناح الأهلي من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 15 استطاع الجنوب أفريقي بيرسي تاو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الفريق الأحمر بعد استغلاله لخطأ الدفاعي الكارثي لمدافع جورماهيا حيث راوغ الحارس وسددها في الشباك.

وتمكن تاو مجددًا من إضافة الهدف الثالث لـ الأهلي بعد تمريرة بأقدام الفلسطيني وسام أبو علي.

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل الأهلي في اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من : مصطفى شوبير - عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - كهربا - رضا سليم - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا.

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي منافسه جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد "القاهرة الدولي" وذلك يوم السبت المقبل في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».
 

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القناة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم ضد جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

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