مستجدات حالة فهد المولد بعد بيان شرطة دبي والشبهة الجنائية

شهدت الساعات الأخيرة تطورات في أزمة فهد المولد لاعب منتخب السعودية ونادي الشباب، ودخوله المستشفى بعد سقوطه من شرفة منزله في الإمارات العربية المتحدة.

ويستعرض الموجز أخر تطورات حالة فهد المولد بعد بيان شرطة دبي وقنصلية المملكة العربية السعودية في دبي..

القنصلية السعودية تكشف كواليس أزمة فهد المولد

وقالت القنصلية في بيانها: “إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن لاعب المنتخب السعودي ونادي الشباب فهد المولد، فإن القنصلية تود التوضيح بأنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث في منزل اللاعب الخاص بمدينة دبي ظهر يوم الخميس 1446/3/9هـ الموافق 2024/9/12م”,

وأضافت: “على الفور قامت القنصلية العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة دبي والقيادة العامة الشرطة دبي والفريق الطبي في المستشفى بإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والقنصل العام في دبي”.

وأردف: “وصل مساء أمس الجمعة 1446/3/10هـ الفريق الطبي والإداري للمنتخب السعودي بتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة إلى مدينة دبي، وبمتابعة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل للوقوف على حالة اللاعب بالتنسيق مع القنصلية العامة والمستشفى”.

وتابعت: “وصل عصر أمس السبت رئيس مجلس إدارة نادي الشباب والمشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال بالنادي. كما توضح القنصلية بأنها مستمرة في متابعة التحقيقات في الحادث مع القيادة العامة لشرطة دبي. تود القنصلية التوضيح بأن اللاعب يخضع حالياً للرعاية الطبية حيث يرقد في العناية المركزة، وتتواعي جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له، مع تمنياتها بالصحة والسلامة لفهد المولد”.

فهد المولد

بيان شرطة دبي عن فهد المولد

وقال شرطة دبي عن الواقعة: “أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي أن لاعب كرة القدم السعودي فهد المولد تعرض لحادث خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي، عندما سقط من شرفة منزله بالدور الثاني حيث أظهرت التحقيقات الأولية، أن الحادث وقع أثناء وجوده في الشرفة”.

وأضافت القيادة العامة لشرطة دبي أن الحالة الصحية للاعب فهد المولد تحت المراقبة حيث يرقد في العناية المركزة في إحدى مستشفيات دبي، حيث تتواصل جهود الفرق الطبية لتقديم الرعاية اللازمة له. وفي إطار التزامها بالشفافية، تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم إبلاغ الجهات المختصة بنتائج هذه التحقيقات حال الانتهاء منها.

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