كولر يرفض صفقة الأهلي الهولندية بعد الاتفاق النهائي.. خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مفاجأة كبيرة بخصوص صفقات الفريق الأحمر استعدادًا للموسم الجديد.

يستعد الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

كولر يرفض التعاقد مع نجم الدوري الصيني

وعلم " الموجز" أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الهولندي ديابياس جناح تشجينانج بروفيشنال الصيني للانضمام للأهلي كخامس صفقات الفريق.

وأفادت مصادر داخل النادي الأهلي أن المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء السويسري مارسيل كولر قد رفض انضمامه بعد دراسة إمكانياته.

وافادت المصادر أنه سيتم تعزيز صفوف الأهلي بصفقة خامسة أجنبية في مركز الجناح الأيمن بناءً على رغبة كولر بعد رحيل محمد الضاوي كريستو وأحمد عبد القادر.

أعلن الأهلي تعاقده مع يوسف أيمن من الدحيل القطري ويحيى عطية الله من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أشرف داري من بريست الفرنسي وعمر الساعي من الإسماعيلي.

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا مساء أمس على منافسه نادي جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب خمسة لاعبين عن صفوف الأهلي أمام جورماهيا وهم "عمر الساعي، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، سمير محمد، ومصطفى أبو الخير" بسبب عدم تسجيلهم على القائمة الأفريقية.

بالإضافة إلى استمرار غياب كريم فؤاد وعلي معلول بسبب الإصابة.

هؤلاء اللاعبون لم يشاركوا في مباراة الذهاب بسبب تأخر تسجيل عمر الساعي بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس.

وقام الأهلي بتسجيل عمر الساعي بعد ذلك الموعد وقام بتسجيل الرباعي الشاب، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، سمير محمد، ومصطفى أبو الخير، الذين سيكون لهم الحق في المشاركة في دور المجموعات.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

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