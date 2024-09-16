آخر أخبار نادي الزمالك اليوم.. عودة البعثة للقاهرة وقرار جوميز

شهدت الساعات الأخيرة تطورات وأخبار مثيرة تخص نادي الزمالك وجماهيره، ومنها وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم رجال إلى القاهرة، بعد خوض أولى مبارياته في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض الموجز آخر تطورات نادي الزمالك..

بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة في الحادية عشرة صباح اليوم الاثنين، قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، عقب مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، واستغرقت الرحلة حوالي خمس ساعات تقريباً.

قرار عاجل من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يستعد لاستضافة الشرطة الكيني في الكونفدرالية

ويستضيف نادي الزمالك نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ 32 لـ بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء الجمعة 20 سبتمبر باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك - كأس الكونفدرالية

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقي.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرطة الكيني

وستقام موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكيني يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي موعد مباراة الزمالك القادمة ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

قائمة الزمالك الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك - محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك

خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.

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