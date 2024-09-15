بعد فشل التعاقد معه.. هل يرحل زيزو بشكل مجاني عن نادي الزمالك؟

بات ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من أهم الأمور التي تشغل بال جمهورالقلعة البيضاء، خاصة أنه من الركائز الأساسية في الفريق.

ويحق لـ أحمد زيزو التوقيع لأي ناد بشكل مجاني في يناير المقبل، بعد فشل مجلس إدارة نادي الزمالك، في تجديد عقد اللاعب، خلال الأيام الماضية.

زيزو

الزمالك يسعى في تجهيزعرضًا ماليًا ضخمًا لتجديد عقد زيزو

ويسعى الزمالك في تجهيزعرضًا ماليًا ضخمًا بمساعدة ممدوح عباس رئيس النادي السابق، لتجديد عقد زيزو، وترضية اللاعب ماديًا.

وكان زيزو قد تلقى عرضًا من نادي نيوم السعودي، ولكن فشلت اتمام صفقة انتقال اللاعب إلى صفوف النادي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشف حازم فتوح، وكيل اللاعبين، في تصريحات لقناة النهار مساء السبت، أن الخلاف لم يكن مالياً بين الأطراف المعنية، مدللًا على ذلك بالإشارة إلى أن عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان طلب زيادة أحد البنود المالية بالتعاقد وتم الموافقة على الأمر.

وتابع، أن العقد كان يتضمن بندًا يمنح الزمالك الأولوية حال قرار زيزو العودة للدوري المصري، ولكن في الوقت ذاته أوضح أن مسؤولي نادي نيوم قد رفضوا بنودًا أخرى كان يرغب بها مسؤولو الزمالك.

واختتم فتوح تصريحاته بخصوص مفاوضات نادي نيوم لضم زيزو باستنكار الأحاديث التي كانت تتداول عن اقتراب زيزو من الرحيل عن الزمالك في وقت تم تجميد المفاوضات.

أمين صندوق الزمالك: نحتاج لزيزو أكثر من الأموال

أكد حسام المندوه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مسؤولي القلعة البيضاء حرصوا على استمرار زيزو في صفوف الفريق، رغم الأزمة المادية والعرض المالي الضخم من نادي نيوم السعودي.

وقال المندوه في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "نحن نحتاج لزيزو أكثر من الأموال، لأنه من أساطير نادي الزمالك، وشعرت أنه حريص جدًا على علاقته بالجماهير وبالنادي".

وأشار إلى أن عرض نيوم السعودي لضم زيزو كان أعلى من 5 مليون دولار، وكان سيحدث تدهور في صفوف الزمالك حال رحيل زيزو فنيًا، وشعرنا أن القرار السليم هو بقاء اللاعب.

وأضاف: "زيزو أخبرنا أنه لن يلعب في مصر لأي نادي غير الزمالك، وكنا سنضع بنودًا في عقده حال رحيله من أجل طمأنة الجماهير".

وأتم: "سوف نعقد مع زيزو جلسة لتجديد عقده، عقب عودته من كينيا، ونحن نراهن على علاقة زيزو بجماهير الزمالك".

إقرأ أيضًا:

موقع عالمي يكشف مفاجأة صادمة في صفقة الأهلي وديابياس أوسو.. ما القصة؟

أول تعليق من كولر على فوز الأهلي بثلاثية ضد جورماهيا الكيني