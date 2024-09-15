السيناريوهات المتوقعة في ثالث جلسات محاكمة لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح

تترقب جماهير الكرة المصرية، وخاصة مشجعي نادى الزمالك، ثالث جلسات محاكمة أحمد فتوح لاعب القلعة البيضاء، والتي تنعقد غدًا الإثنين، في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

ومن المرجح أن تصدر محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، حكمها في قضية دهس اللاعب أحمد فتوح لأمين شرطة، وتعاطي مواد مخدرة، ويرصد الموجز السيناريوهات المحتملة.

أحمد فتوح

وثبت بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وحدثت وفاته.

ووفقًا لقانون مكافحة المخدرات، تختلف عقوبات حيازة أو استخدام مواد مخدرة، بحسب الغرض من الحيازة سواء كانت بقصد التعاطى أو الاتجار.

السيناريو الأول

حيازة بغرض التعاطي: تتراوح عقوبة الحبس، من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية، فى بعض الحالات، قد يصدر الحكم بإحالة الشخص إلى مصحة لعلاج الإدمان.

السيناريو الثاني

حيازة بغرض الإتجار: فى حالة ثبوت أن الحيازة كانت بهدف الإتجار، تكون العقوبة أشد بكثير وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام فى حالة الإتجار بكميات كبيرة أو فى حالة أن الشخص جزء من شبكة تهريب مخدرات، كما يرافق العقوبة غرامة مالية كبيرة.

السيناريو الثالث

القتل الخطأ: المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، “أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة التصالح مع اهل المجنى عليه يتم إسقاط الحق الجنائي، ويبقي الحق المدني فقط”.

السيناريو الرابع

القيادة تحت تأثير المخدر: قانون المرور حسم جريمة قيادة السيارات فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

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