أول تعليق من كولر على فوز الأهلي بثلاثية ضد جورماهيا الكيني

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة على جور ماهيا الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

والتقى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره جورماهيا الكيني على ملعب الأخير ضمن فعاليات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد فريق الأهلي تحت قيادة كولر لملاقاة نظيره جورماهيا مجددًا في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك يوم السبت الموافق 21 سبتمبر الجاري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

توج الأهلي بأخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي وذلك بعد الفوز بهدف دون رد بمجموع اللقائين.

تصريحات نارية من كولر على الفوز الأهلي أمام جورماهيا

قال كولر في المؤتمر الصحفي : "لقد لعبنا ضد فريق قوي وتمكنا من تحقيق الانتصار بهذا الشكل".

وأوضح" نحن سعداء بالأداء وبعدم استقبال أي أهداف. ندرك أن مباراة الإياب لن تكون سهلة وعلينا التركيز الكامل في القاهرة".

أشاد كولر بسيطرة فريقه على اللقاء وتنفيذ اللاعبين لتعليماتهم. وأشار إلى أهمية التحضير الجيد للمباريات وضرورة تحسين أداء الفريق في المستقبل.

وأضاف مدرب الأهلي : "كان من المهم بالنسبة لي أن نعرف مدى استعدادنا للمنافسات الرسمية. لقد أظهر اللاعبون إرادة قوية ورغبة في التحسن، ونحن سعداء بخبرتهم التي ساعدتنا في التعامل مع المباراة بكفاءة".

وختم كولر حديثه برغبته في الفوز دائما وتحقيق المزيد من الانتصارات.

ووجه رسالة لجماهير الأهلي، معبرا عن سعادته بدعمهم واهتمامه بإسعادهم وتحقيق طموحاتهم.

قائمة الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة المارد الأحمر أمام بطل كينيا كالتالي :

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

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