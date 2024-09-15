موقع عالمي يكشف مفاجأة صادمة في صفقة الأهلي وديابياس أوسو.. ما القصة؟

كشف موقع عالمي، مساء اليوم الأحد، عن مفاجأة صادمة، حول صفقة الأهلي والهولندي ديابياس أوسو، جناح فريق تشجيانج بروفيشنال إف سي الصيني.

مازال النادي الأهلي يسعى لتنفيذ خطته في دعم وتعزيز المراكز الضعيفة في فريقه، من خلال التعاقد على صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم عدة صفقات نارية في الميركاتو الصيفي الحالي بالفعل، وذلك بالتعاقد مع 4 نجوم جدد.

وتعاقد الأهلي في هذا الصيف مع كل من، المغربي أشرف داري، ومواطنه يحيي عطية الله، بالإضافة إلى يوسف أيمن القادم من الدوري القطري، وعمر الساعي مهاجم الإسماعيلي.

تطور صادم عن صفقة الأهلي وديابياس أوسو

وأفادت التقارير في الأيام الماضية، أن الأهلي يخطط للتعاقد مع الهولندي ديابياس أوسو، جناح فريق تشجيانج بروفيشنال إف سي الصيني، قبل إنتهاء فترة القيد الحالية.

وأعلن موقع «ترانسفير ماركت»، عن آخر تطورات صفقة الأهلي وديابياس أوسو المرتقبة، والتي اعتبرت نبأ صادم لجماهير المارد الأحمر.

ووفقاً لما ذكره موقع ترانسفير ماركت العالمي، للأرقام والإحصائيات، فإن نسبة نجاح صفقة الأهلي وديابياس، تراجعت للغاية حتى وصلت إلى 35%، بعدما كانت نسبتها بالأمس 63%.

نسبة نجاح صفقة الأهلي المحتملة

ويأمل جماهير النادي الأهلي، في أن يضم المارد الأحمر، لاعب قوي في الشق الهجومي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انتهاء القيد نظراً لأن الفريق يحتاج لهذا الأمر.

على نفس السياق، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي الإفريقية

وضمن قائمة الأهلي الإفريقية لموسم 2024-2025 كل من:

محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف، في حراسة المرمى.

محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله، في خط الدفاع.

أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله، في الوسط.

حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي، في الهجوم.

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