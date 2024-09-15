حقيقة انسحاب الأهلي من السوبر المصري بسبب نجم بيراميدز.. خاص

حسم مصدر داخل النادي الأهلي الجدل المثار حول إمكانية الانسحاب من بطولة السوبر المصري خلال الفترة المقبلة.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بمشاركة 3 فرق أخرى وهما الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الأهلي يحسم جدل الانسحاب من السوبر المصري

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن ما يتردد عن تهديد النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة السوبر المصري لدى اتحاد الكرة ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر أنه لا يوجد أي نية داخل القلعة الحمراء لإرسال خطاب من أجل الانسحاب من مسابقة السوبر المحلي.

وقال الإعلامي خالد الغندور نجم الكرة المصرية السابق في الساعات الماضية، أن مسؤولي النادي الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الانسحاب من بطولة السوبر المصري وعدم المشاركة في النسخة المرتقبة بدولة الإمارات.

سر تفكير الأهلي في الانسحاب من السوبر المصري

وفي هذا الشأن أكد الغندور في تصريحات تلفزيونية: " الأهلي يهدد بالانسحاب من السوبر المصري بسبب عدم عقوبة مروان حمدي بعد مهاجمته بالشتائم ضد جمهور القلعة الحمراء خلال مباراة الدوري ولم يصدر أي عقوبة نهائية حتى الآن".

وأوضح في حديثه " النادي الأهلي مستاء أيضًا من عدم توقيع عقوبة ضد جوميز مدرب الزمالك بسبب مشادته مع حكم اللقاء ولكن محمد فاروق قال إن الحكم لم يدون هذا في تقريره الخاص".

والجدير بالذكر أن جوميز المدير الفني للزمالك كان قد دخل في مشادة مع حكم مباراة فريقه والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي خسر فيه الأبيض بنتيجة 2-1، في إطار منافسات الموسم المنصرم من بطولة الدوري.



وعلى سياق اخر حقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على منافسه نادي جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، للحفاظ على الأميرة السمراء التي حصدها في النسخة الماضية للمرة الـ12 في تاريخة.

اقرأ أيضًا..

فيفا ينصف اتحاد الكرة ويصدم روي فيتوريا.. ماذا حدث؟

تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري 2025.. تطورات جديدة