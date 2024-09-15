موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكيني في الكونفيدرالية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والكرة الإفريقية موعد مباراة الزمالك القادمة عقب الفوز على الشرطة الكيني في إطار منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز على منافسه الشرطة الكيني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقي.

ويعود فريق الكرة في نادي الزمالك من نيروبي اليوم، الأحد، بعد مواجهة الشرطة الكيني في مباراة ذهاب دور الـ"32" من الكونفدرالية الأفريقية، التي أُقيمت أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الإياب في القاهرة.

الفريق الأبيض يستعد بجدية للمباراة المقبلة من خلال برنامج تدريبي مكثف، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب جوزيه جوميز على تهيئة اللاعبين بشكل مثالي لهذه المناسبة.

الزمالك توج بلقب الكونفدرالية في النسخة السابقة بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بهدف نظيف من تسجيل أحمد حمدي.

مباراة الزمالك القادمة

في المقابل، تأهل الشرطة الكيني إلى دور الـ32 بعد تغلبه على البن الإثيوبي بهدف دون رد في مجموع مباراتي دور الـ64.

وقد تم استبعاد الزمالك من مشاركة في دور الـ64 من الكونفدرالية بسبب تصنيفه السابق في البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرطة الكيني

وستقام موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكيني يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي موعد مباراة الزمالك القادمة ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم “الموجز” القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك القادمة حيث عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" الإماراتية أما مع بداية من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

قائمة الزمالك الأفريقية موسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد صبحى – محمد عواد – محمود الشناوى – عمر عبد العزيز،

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – أحمد محمود – محمود حمدى "الونش" – مصطفى الزنارى – حسام عبد المجيد – أحمد مجدى – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطى – محمود بنتايك -محمد حمدي.



خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدى – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبى – كونراد ميشالاك

،خط الهجوم: سيف الجزيرى – حسام أشرف – ناصر منسى – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدى ندياي.

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