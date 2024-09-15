بعد الفوز على جورماهيا.. موعد مباريات الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحقيق الفوز على نظيره جورماهيا الكيني، بنتيجة 3-0، على ملعب «نيانو الوطني» بكينيا، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

فريق الأهلي

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستضيف ملعب ستاد القاهرة الدولي، مباراة الأهلي القادمة أمام جورماهيا الكيني، يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2024، في الساعة السابعة مساءً، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي- حمزة علاء- مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- خالد عبدالفتاح- ياسر إبراهيم- يوسف أيمن- رامي ربيعة- يحيى عطية الله- عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: عمرو السولية- أحمد نبيل كوكا- مروان عطية- محمد مجدي «أفشة»- إمام عاشور- كريم نيدفيد.

الهجوم: طاهر محمد طاهر- رضا سليم- حسين الشحات- بيرسي تاو- وسام أبوعلى- محمود عبدالمنعم «كهربا».

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني

تذداع مباريات الأهلي في الدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على قناة أبو ظبي الرياضية.

ويأتي تردد القناة كالتالي:-

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مباريات الأهلي القادمة

الأهلي - الزمالك

يحتضن ملعب المملكة أرينا، مواجهة الأهلي و الزمالك، يوم الجمعة 27 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، في المملكة العربية السعودية، في مسابقة كأس السوبرالإفريقي.

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الأهلي، نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، في مسابقة السوبر المصري.

إقرأ أيضًا:

أول تعليق من كولر على فوز الأهلي بثلاثية ضد جورماهيا الكيني

مدرب الزمالك يفاجئ الأهلي أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا