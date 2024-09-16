جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد الجولة الرابعة

واصل مانشستر سيتي تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المسابقة مساء أمس الأحد، عقب تحقيقه فوزًا مثيرًا أمام برينتفورد.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وترتيب هدافي الدوري الإنجليزي والذي يتصدره هالاند..

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

1- مانشستر سيتي - 12 نقطة

2- آرسنال - 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد - 10 نقاط

4- ليفربول - 9 نقاط

5- أستون فيلا - 9 نقاط

6- برايتون - 8 نقاط

7- نوتنجهام فوريست - 8 نقاط

8- تشيلسي - 7 نقاط

9- برينتفورد - 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد - 6 نقاط

11- بورنموث - 5 نقاط

12- فولهام - 5 نقاط

13- توتنهام هوتسبير - 4 نقاط

14- وست هام - 4 نقاط

15- ليستر سيتي - 2 نقاط

16- كريستال بالاس - 2 نقاط

17- إبسويتش تاون - 2 نقاط

18- وولفرهامبتون - نقطة وحيدة

19- ساوثامبتون - بدون نقاط

20- إيفرتون - بدون نقاط

ليفربول

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9

2- محمد صلاح - ليفربول - 3

2- لويس دياز - ليفربول - 3

2- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

2- يوان ويسا - برينتفورد - 3

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 3

2- جون دوران - أستون فيلا - 3

3- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 2

3- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

3- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

3- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 2

3- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

3- داني ويلبيك - برايتون - 2

3- أولي واتكينز - أستون فيلا - 2

3- جواو بيدرو - برايتون - 2

3- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

3- سون هيونج مين - توتنهام - 2

3- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

3- كريس وود - نوتنجهام فورست - 2

3- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

4- كول بالمر - تشيلسي - 1

4- كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 1

4- جوشوا زيركزي - مانشستر يونايتد - 1

4- اماد ديالو - مانشستر يونايتد - 1

4- ديوجو جوتا - ليفربول - 1

4- بوكايو ساكا - آرسنال - 1

4- لياندرو تروسارد - آرسنال - 1

4- توماس بارتي - آرسنال - 1

4- أليكس إيوبي - فولهام - 1

4- كاورو ميتوما - برايتون - 1

4- سيمون ادينجرا - برايتون - 1

4- جولينتون - نيوكاسل - 1

4- مورجان جيبس وايت - نوتنجهام فورست - 1

4- لوكاس باكيتا - وست هام - 1

4- جارود بوين - وست هام - 1

4- توماس سوسيك - وست هام - 1

4- إيميل سميث روي - فولهام - 1

4- ووت فايس - ليستر سيتي - 1

4- بيدرو بورو - توتنهام - 1

4- يفيس بيسوما - توتنهام - 1

4- كريستيان روميرو - توتنهام - 1

4- ماتيو كوفاتشيتش - مانشستر سيتي - 1

4- صامويل سزموديكس - إبسويتش تاون - 1

4- كريستوفر نكونكو - تشيلسي - 1

4- كالوم هودسون أودوي - نوتنجهام فوريست - 1

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