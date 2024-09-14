ورطة تواجه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب اللعب المالي النظيف

وجه خبير مالي وقانوني، ضربة قوية لجماهير مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب اتهامات خرق قواعد اللعب المالي النظيف التي تم توجيهها إلى النادي حامل لقب البريميرليج عن الموسم الماضي.

وقال كيران ماجواير، الخبير في الشؤون المالية لكرة القدم، أن مانشستر سيتي يواجه عقوبة ضخمة، قد تصل إلى خصم 100 نقطة من رصيده في الدوري الإنجليزي، في حالة ثبوت المخالفات والتهم الموجهة له.

ويكشف الموجز أبرز تصريحات ماجواير حول الأزمة التي تخص مانشستر سيتي…

مانشستر سيتي يواجه 115 اتهامًا

وقال الخبير المالي في تصريحاته: "العقوبة لن تكون مالية، لأن ذلك سيجعل الجميع يعتقدون أن الأمر برمته كان مضيعة للوقت، إذا ألقيت نظرة على جلسة الاستماع في قضيتي إيفرتون ونوتنجهام فورست، فإن اللجنتين قالتا إن الانتهاك كان بسيطًا، ولكن لو ثبتت التهم على مانشستر سيتي، فالقصة هنا مختلفة لأن الانتهاكات كبيرة".

وأضاف: “النادي قام فعليًا بتقديم أرقام مزيفة لحساباته والأموال القادمة لخزائنه، كما اُتهم أيضًا بإخفاء المدفوعات الخاصة باللاعبين والمدربين من خلال أطراف ثالثة، حيث يتم الدفع فعليًا في الخارج عبر أبو ظبي، وهذا مخالف تمامًا للقواعد، لذا يتعين علينا رؤية عقوبة ضخمة بخصم كبير جدًا في النقاط”,

مانشستر سيتي يواجه شبح الهبوط عن الدوري الإنجليزي الممتاز

واختتم: "إذا ثبتت صحة جميع التهم الـ115، فيمكنك أن تتخيل وصول خصم النقاط من 60 إلى 100 نقطة، وهو الرقم الذي سيكون كافيًا لهبوط الفريق من الدوري الإنجليزي".

الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي

السبت 14-9-2024

ساوثهامبتون ضد مانشستر يونايتد - 2:30 عصرا

ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

فولهام ضد وست هام - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي - 5:00 مساءً

برايتون ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

بورنموث ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

الأحد 15-9-2024

توتنهام ضد أرسنال - 4:00 عصرًا

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 6:30 مساء

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