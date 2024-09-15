ليفربول يستعد لخطف عمر مرموش في الميركاتو الشتوي القادم.. إليك التفاصيل

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة نارية، بأن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الميركاتو الشتوي القادم.

تخطط إدارة ليفربول الإنجليزي إلى التعاقد مع عدة لاعبين جدد، في يناير القادم، من أجل دعم وتعزيز صفوف فريقه لمواصلة المنافسة على جميع البطولات.

ووضعت إدارة الريدز، ملفات أبرز لاعبي العالم، على طاولة التعاقدات، من أجل ضم المناسب منهم في الشتاء القادم، خاصة أنه لم يبرم سوى صفقة وحيدة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويرصد لكم “الموجز” تفاصيل رغبة ليفربول في التعاقد مع عمر مرموش في الميركاتو الشتوي القادم.

ليفربول يستهدف ضم عمر مرموش في الشتاء

ووفقاً لما ذكرته شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم الأحد، فإن ليفربول يستهدف التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش في يناير القادم.

وأشارت إلى أن المدرب الهولندي آرني سلوت، هو من طالب التعاقد مع عمر مرموش، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به النجم المصري مع فريقه الألماني في الفترة الأخيرة.

وأوضحت، أن مرموش كان قد صرح من قبل أن من ضمن أحلامه، هو الانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرموش

وبات مرموش مطمع للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع فريقه الألماني، حيث أن هناك عدة أندية إنجليزية أخرى تسعى للحصول على خدماته على رأسهم أرسنال، نيوكاسل يونايتد، توتنهام، كريستال بالاس، بالإضافة إلى نوتنجهام فورست.

تجدر الإشارة إلى أن مرموش ينافس هذا الموسم على الحذاء الذهبي بالدوري الألماني، حيث أنه يحتل المركز الثاني برصيد 3 أهداف.

مرموش يزين ترتيب هدافي الدوري الألماني

1. أندريا كراماريتش، هوفنهايم، 4 أهداف.

2. عمر مرموش، فرانكفورت، 3 أهداف.

3. فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 3 أهداف.

4. إيرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 3 أهداف.

5. تشوكوبويكي أدامو، فرايبورج، هدفان.

6. كريم أديمي، بوروسيا دورتموند، هدفان.

7. فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، هدفان.

8. كليندنيست، مونشنجلادباخ، هدفان.

9. باول فانر، هوفنهايم، هدفان. 10

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