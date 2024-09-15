ترغب جماهير كرة القدم العالمية، في معرفة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين، بعد فوز أرسنال على توتنهام في الجولة الرابعة من هذا الموسم 2024-2025.

لذلك، حرص “الموجز”، على أن يستعرض لمتابعيه الكرام في السطور الآتية، ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين بعد فوز أرسنال على توتنهام.

تواجه فريق أرسنال مع توتنهام، مساء اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2024، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال يخطف الفوز من توتنهام

واقتنص فريق أرسنال الفوز من غريمه توتنهام بهدف دون رد، في الديربي المثير الذي جمع بينهما على ملعب هوتسبير.

وسجل غابرييل هدف أرسنال الوحيد في شباك توتنهام اليوم، بالدقيقة 64 من عمر هذه الريمونتادا العالمية المثيرة.

وبهذه النتيجة، حصل أرسنال على ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه رفع رصيده إلى النقطة 10.

هدف غابرييل لـ أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال اليوم كالآتي:

1 مانشستر سيتي، 12 نقطة.

2 آرسنال، 10 نقاط.

3 ليفربول، 9 نقاط.

4 أستون فيلا، 9 نقاط.

5 برايتون، 8 نقاط.

6 نوتينجهام فورست، 8 نقاط.

7 تشيلسي، 7 نقاط.

8 نيوكاسل يونايتد، 7 نقاط.

9 برينتفورد، 6 نقاط.

10 مانشستر يونايتد، 6 نقاط.

11 بورنموث، 5 نقاط.

12 فولهام، 5 نقاط.

13 توتنهام، 4 نقاط.

14 وست هام، 4 نقاط.

15 ليستر سيتي، نقطتان.

16 كريستال بالاس، نقطتان.

17 إيبسويتش تاون، نقطتان.

18 ولفرهامبتون، نقطة.

19 ساوثهامبتون، بدون نقاط.

20 إيفرتون، بدون نقاط.

أرسنال

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

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