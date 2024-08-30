عمر مرموش يحسم جدل رحيله عن آينتراخت فرانكفورت الألماني

حسم الفرعون المصري عمر مرموش نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، والمحترف في صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، الجدل حول رحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية عن فريقه الألماني.

مرموش يوجه رسالة حاسمة إلى جماهير آينتراخت فرانكفورت

وكتب عمر مرموش نجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رسالة حاسمة مساء اليوم الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي إلى جماهير النادي الألماني، ليكشف من خلالها عن موقفه النهائي من الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عمر مرموش المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "سنخوض مباراة في ملعبنا لأول مرة خلال الموسم الجاري غدًا، كان الحب الذي شعرت به في الأيام الماضية لا يصدق، فلنصنع ذكريات جديدة معًا".

آينتراخت فرانفكورت يحسم مصير عمر مرموش

ويكشف الموجز موقف آينتراخت فرانفكورت من الموافقة على رحيل عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت، يرفض رفضًا قاطعًا رحيل عمر مرموش في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد اعتماد المدير الفني على اللاعب، ورغبة الفريق في المنافسة على الألقاب والبطولات التي يشارك فيها في الموسم الرياضي الجاري.

وفي سياق آخر، تقدم نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي أيضًا بطلب الحصول على خدمات عمر مرموش، وهو ما رفضه النادي الألماني متمسكًا ببقاء اللاعب.

عمر مرموش

مواعيد مباريات عمر مرموش مع فرانفكورت في الدوري الأوروبي

وفي سياق آخر، أجريت مساء اليوم الجمعة قرعة الدور الأول من بطولة الدوري الأوروبي في نسختها الجديد المقبلة، والتي ستقام بنظام جديد مستحدث..

وجاءت قرعة آينتراخت فرانفكورت كالآتي..

1- آينتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براج في ملعبه

2- روما ضد آينتراخت فرانكفورت - خارج ملعبه

3- آينتراخت فرانكفورت ضد فرينتسفاروتشي - في ملعبه

4- ليون ضد آينتراخت فرانكفورت - خارج ملعبه

5- آينتراخت فرانكفورت ضد فيكتوريا بلزن - في ملعبه

6- ميتيلاند ضد آينتراخت فرانكفورت - خارج ملعبه

7- آينتراخت فرانكفورت ضد أر إف سي - في ملعبه

8- بيشكتاش ضد آينتراخت فرانكفورت - خارج ملعبه

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