رد حاسم من آينتراخت فرانفكورت على احتراف عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية ألمانية مساء اليوم السبت، أن الفرعون المصري عمر مرموش المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، تلقى عددًا من العروض الاحترافية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من عدة أندية أوروبية.

الأندية الإنجليزي تغازل عمر مرموش

وأوضحت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، يأتي على رأس الأندية المهتمة بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب نادي آينتراخت فرانفكورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء اهتمام الأندية الأوروبية بالحصول على خدمات عمر مرموش بعد تألقه رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي في مختلف البطولات المحلية والقارية.

آينتراخت فرانفكورت يحسم مصير عمر مرموش

ويكشف الموجز موقف آينتراخت فرانفكورت من الموافقة على رحيل عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن نادي آينتراخت فرانكفورت، يرفض رفضًا قاطعًا رحيل عمر مرموش في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد اعتماد المدير الفني على اللاعب، ورغبة الفريق في المنافسة على الألقاب والبطولات التي يشارك فيها في الموسم الرياضي الجاري.

عمر مرموش يخوض ضربة البداية مع فرانفكورت في الدوري الألماني

وفي سياق آخر، يستعد الفرعون المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، لافتتاح مشواره مساء اليوم السبت في الموسم الجديد من الدوري الألماني.

ويستهل آينتراخت فرانكفورت بمشاركة عمر مرموش مبارياته في الدوري الألماني، بمواجهة صعبة وقوية ضد بوروسيا دورتموند.

عمر مرموش - الدوري الألماني

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانفكورت في الدوري الألماني

ستقام مباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت في إطار منافسات الدوري الألماني في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و17:30 بتوقيت جرينتش.

وسيستضيف مباراة بوروسيا دورتموند أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل الأول.

مرموش يقود تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

من المتوقع أن يقود الفرعون المصري عمر مرموش تشكيل فريقه أمام بوروسيا دورتموند مساء اليوم..

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - وليان باتشو - إيريك إبيمبا.

في خط الوسط: إلياس السخيري - هوجو لارسون - نيلز نكونكو.

في خط الهجوم: ماريو جوتزه - أنسجار كناوف - عمر مرموش.

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