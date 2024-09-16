الأهلي يحسم تجديد عقد محمد الشناوي برقم خيالي.. خاص

أنهى أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ترتيبات العقد الجديد للحارس الدولي محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم خاصًة بعد تلقيه عروضًا خليجية للحصول على خدماته.

ينتهي عقد محمد الشناوي حاليًا بنهاية الموسم الجاري، مما يسمح له بالتوقيع مع أي نادٍ بشكل حر بعد انتهاء الموسم.

40 مليون جنيه تحسم تجديد الأهلي عقد محمد الشناوي

وعلم" الموجز" أن أمير توفيق أتم إعداد العقد الجديد للحارس محمد الشناوي بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الإدارة في النادي.

و يُنتظر مدير التعاقدات بالأهلي عقد جلسة توقيع العقد الجديد مع الحارس في أقرب وقت.

يتضمن العقد الجديد مع الشناوي راتبًا سنويًا قيمته 20 مليون جنيه، مما يجعله أعلى راتب داخل الفريق، بالإضافة إلى تحقيق مبلغ مماثل عبر مشاركته في حملات الإعلانات التي ترتبط برعاة النادي ليصل دخل اللاعب إلى 40 مليون جنيه سنويًا.

يمتد العقد الجديد مع الشناوي في النادي الأهلي حتى موسم 2028، بعدما طلب اللاعب تمديد العقد لمدة 5 سنوات إضافية، لكن الإدارة قررت تقديم 4 سنوات فقط.

تحتوي الاتفاقية الجديدة بعض البنود الاستثنائية، مثل إعفاء اللاعب من النسبة المئوية للمشاركة في المباريات وعدم مشاركة النادي في أرباحه من الإعلانات أو البرامج التلفزيونية.

يُعد العقد الجديد للشناوي هو الأكبر من حيث القيمة المالية، حيث يحصل اللاعبون في الفئة الأولى داخل النادي على 16 مليون جنيه سنويًا كراتب أساسي.

وحقق النادي الأهلي فوزًا عريضًا على منافسه نادي جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد ضمن فعاليات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

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