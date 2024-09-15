موعد ومعلق مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

تم الكشف عن موعد ومعلق مباراة الأهلي وبرسبوليس، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة لها.

واصطدم فريق الأهلي السعودي مع برسبوليس الإيراني، في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال آسيا بموسم 2024-2025.

وينشر لكم “الموجز” في هذا التقرير، موعد ومعلق مباراة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا وتردد القنوات الناقلة لها.

مجموعة الأهلي وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

تضم مجموعة الأهلي وبرسبوليس كل من:

الهلال

النصر

الريان

السد

استقلال دوشنبة

الوصل

العين

بيرسبوليس

الغرافة

باختاكور.

موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس

تحدد موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس على أن يكون يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

موعد مباراة الأهلي وبرسبوليس

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وبرسبوليس

يمكن متابعة مباراة الأهلي وبرسبوليس، عبر قنوات بي إن سبوت القطرية ومواطنتها الكأس، بالإضافة إلى إذاعتها عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

تردد قنوات الكأس القطرية

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

معدل الترميز : 27500.

معلق مباراة الأهلي وبرسبوليس

معلق مباراة الأهلي وبرسبوليس، حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورتس آسيا 2، وسمير المعيرفي على قناة الكأس 10.

قائمة الأهلي السعودي في الموسم الجديد

حراسة المرمى: إدوارد ميندي – عبدالرحمن الصانبي – عبدالله عبده – عماد الفدا.

خط الدفاع: روجر إيبانيز – ميريح ديميرال – ريان حامد – فهد الحمد – علي مجرشي – بسام الحريجي – عبدالله العمار – سعد بالعبيد.

الوسط: فرانك كيسيه – أليكساندر – غابري فيغا – روبيرتو فيرمينو – زياد الجهني – علي الأسمري.

الهجوم: آيفان توني – فراس البريكان – رياض محرز – فهد الرشيدي – سميحان النابت – ياسين الزبيدي – عبدالكريم دارسي.

اقرأ أيضا:

موقع عالمي يكشف مفاجأة صادمة في صفقة الأهلي وديابياس أوسو.. ما القصة؟

ليفربول يستعد لخطف عمر مرموش في الميركاتو الشتوي القادم.. إليك التفاصيل