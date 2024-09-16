قائمة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا.. موقف بيلينجهام

تم الكشف عن قائمة ريال مدريد ضد شتوتجارت الألماني، في المباراة المرتقبة بينهما ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، ويرصدها لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة نظيره شتوتجارت الألماني، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بموسمها الجديد.

تقرر أن يفتتح ريال مدريد الإسباني، مشواره في دوري أبطال أوروبا، بمواجهة نظيره شتوتجارت الألماني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

ويلتقي ريال مدريد مع شتوتجارت، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على "سانتياجو برنابيو".

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مواجهة شتوتجارت الألماني المرتقبة.

بيلينجهام يزين قائمة ريال مدريد ضد شتوتجارت

وزين النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، قائمة ريال مدريد ضد شتوتجارت، بعد عودته من الإصابة، كما عاد أيضاً أوريلين تشواميني، وتواجد إيدير ميليتاو بها أيضاً رغم الشكوك التي تدور حول جهازيته.

قائمة ريال مدريد أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة شتوتجارت الألماني كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس، رودريجو، إندريك.

قائمة ريال مدريد

ويفقد ريال مدريد خدمات نجمه المغربي إبراهيم دياز، بعد إصابته في مباراة ريال سوسيداد، والتي يغيب على إثرها ما يقرب من 3 أشهر.

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد شتوتجارت - 17سبتمبر.

ليل ضد ريال مدريد -2 أكتوبر.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند - 22 أكتوبر.

ريال مدريد ضد ميلان - 5 نوفمبر.

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر.

أتالانتا ضد ريال مدريد - 10 ديسمبر.

ريال مدريد ضد سالزبورج - 22 يناير.

بريست ضد ريال مدريد - 29 يناير.

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