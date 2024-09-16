جدول مواعيد أهم المباريات اليوم الاثنين 16-9-2024 في الدوري الإسباني والملاعب العالمية

تقام على مدار اليوم مباريات صعبة ومثيرة في الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري وعدد من الدوريات العالمية في مختلف الملاعب، فضلًا عن انطلاق دوري أبطال أسيا للنخبة في نسختها الجديدة.

وسيسدل الستار مساء اليوم الاثنين عن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الممتاز، بمواجهة صعبة بين رايو فاليكانو ضد أوساسونا، والجولة الأولى من دوري أبطال أسيا للنخبة

ويستعرض الموجز مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والملاعب العالمية…

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

ويشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 24 فريقا في القارة الآسيوية، بواقع 12 فريقا من الغرب ومثلهم من أندية الشرق، على أن يحصل الفائز على جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار.

من المنتظر أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل دوري (الغرب والشرق) إلى دور الـ16، بحيث تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب.

العين الإماراتي ضد السد القطري – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports AFC HD

الشرطة العراقي ضد النصر السعودي – في تمام الساعة 7 مساء - على قناة beIN Sports AFC 2 HD

الأهلي السعودي ضد برسيبوليس الإيران – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports AFC 3 HD

استقلال طهران الإيراني ضد الغرافة القطرى – في تمام الساعة 9 مساء - على قناة beIN Sports AFC 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو ضد أوساسونا – في تمام الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بارما ضد أودينيزي – في تمام الساعة 7:30 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

لاتسيو ضد هيلاس فيرونا – في تمام الساعة 9:45 مساء - على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور ضد أضنة ديمرسبور – في تمام الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

إشتريلا أمادورا ضد بوافيشتا - في تمام الساعة 10:15 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

أنطاليا سبور ضد أضنة ديمرسبور

اقرأ أيضا:

موقع عالمي يكشف مفاجأة صادمة في صفقة الأهلي وديابياس أوسو.. ما القصة؟

ليفربول يستعد لخطف عمر مرموش في الميركاتو الشتوي القادم.. إليك التفاصيل