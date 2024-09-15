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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد رباعية برشلونة في شباك جيرونا اليوم

برشلونة - ترتيب الدوري
برشلونة - ترتيب الدوري الإسباني

يواصل فريق برشلونة، منافسته بقوة في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، بعد فوزه برباعية على جيرونا في الجولة الخامسة من الليجا.

اصطدم فريق برشلونة مع نظيره جيرونا، مساء اليوم الأحد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسخته الحالية.

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واكتسح برشلونة نظيره جيرونا، برباعية مقابل هدف، في هذه المواجهة النارية التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.

أهداف برشلونة ضد جيرونا اليوم

سجل رباعية برشلونة في هذه الريمونتادا، كل من، لامين يامال “هدفين”، داني أولمو “هدفين”، ليقتنص الكتالوني ثلاث نقاط غالية في الليجا.

وبناء على ذلك، عزز برشلونة صدارته في ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 15 نقطة، كما رفع نجمه لامين يامال رصيد أهدافه إلى ثلاثة.

ويستعرض “الموجز”، في السطور الآتية، ترتيب الدوري الإسباني والهدافين، بعد فوز برشلونة على جيرونا.

ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

1- برشلونة 15 نقطة.

 2- ريال مدريد 11 نقطة. 

3- فياريال 11 نقطة. 

4- أتلتيكو مدريد 8 نقاط. 

5- جيرونا 7 نقاط. 

6- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط. 

7- إسبانيول 7 نقاط. 

8-أوساسونا 7 نقاط. 

9- سيلتا فيجو 6 نقاط.

 10- ريال بيتيس 5 نقاط.

 11- ريال مايوركا 5 نقاط. 

12- إشبيلية 5 نقاط. 

13- ليجانيس 5 نقاط. 

14- رايو فاليكانو 4 نقاط.

 15- أتلتيك بيلباو 4 نقاط. 

16- ريال سوسييداد 4 نقاط. 

17- بلد الوليد 4 نقاط. 

18- خيتافي 3 نقاط. 

19- لاس بالماس نقطتان. 

20- فالنسيا نقطة وحيدة.

برشلونة - ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 4 أهداف. 

2. كيليان مبابي، ريال مدريد، 3 أهداف.

 3. لامين يامال، برشلونة، 3 أهداف.

 4. رافينها، برشلونة، 3 أهداف. 

5. أيوزي بيريز، فياريال، 3 أهداف. 

6. خافي بوادو، إسبانيول، 3 أهداف.

 7. بورخا إيجليسياس، سيلتا فيجو، 3 أهداف.

 8. داني أولمو، برشلونة، 3 أهداف. 

9. فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، هدفان. 

10. ماركوس يورينتي، أتلتيكو مدريد، هدفان. 

11. خوان كروز، ليجانيس، هدفان.

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