"هاتريك" بنزيما.. اتحاد جدة يكتسح الوحدة بسباعية في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد السعودي، تقدمًا كبيرًا، على نظيره الوحدة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بين الاتحاد والوحدة السعودي، بنتيجة 7-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد السعودي

يرصد الموجز تفاصيل المباراة كالتالي:-

وجاء الهدف الأول في بداية المباراة، عن طريق كريم بنزيما، في الدقيقة الثانية، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ومن خلال كرة عرضية من اللاعب موسى ديابي من يمين منطقة الجزاء، قابلها المهاجم حسام عوار ليسجلها من على حدود منطقة الـ 6 يارداتـ لتسكن شباك الوحدة، في الدقيقة 13 من عمر المباراة

وسجل يوسف الأمين، الهدف الأول لفريق الوحدة، في الدقيقة 32، من خلال ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الاتحاد.

وفي الدقيقة 3+45، سجل فابينيو، الهدف الثالث لفريق الاتحاد، بمساعدة المهاجم موسى ديابي.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل كريم بنزيما الهدف الرابع، في الدقيقة 47، بعد تمريرة قوية من ستيفن بيرخفاين، لتسكن الكرة يمين مرمى الوحدة السعودي.

أحرز المدافع فواز الصقور، الهدف الخامس لفريق الاتحاد، بالدقيقة 55، بتمريرة من موسى ديابي.

ومن خلال ركلة ركنية للاتحاد، جاء الهدف السادس، في الدقيقة 87، عن طريق المهاجم صالح الشهري، سجلها اللاعب برأسية داخل منطقة الجزاء لتسكن يسار المرمى.

وفي الدقيقة 89، سجل بنزيما الهدف السابع للاتحاد، والثالث له، من خلال كرة عرضية من مهند الشنقيطي، ليسددها الفرنسي من منتصف منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي أمام الوحدة كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش.

خط الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

وبهذه النتيجة، يتصدر فريق الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي الوحدة في المركز 11، برصيد 4 نقاط.

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