موعد مباراة النصر والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب المدينة الدولي، والملقب بملعب الحبيبية، مباراة النصر والشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الأولى، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يكشفها الموجز في التقرير التالي.

موعد مباراة النصرأمام الشرطة العراقي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الشرطة العراقي، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، الساعة السابعة مساءً، على ملعب المدينة الدولي، والملقب بملعب الحبيبية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر السعودي

القنوات الناقلة لمباراة النصر والشرطة العراقي

هناك عدد من القنوات العربية التي حصلت على حقوق بث بطولة آسيا للنخبة، ومن المقرر أن يتم نقل مباراة النصر ضد الشرطة العراقي عبر تردد قنوات بي إن سبورت القطرية والمخصصة لنقل مباريات دوري أبطال آسيا، كما سوف يتم نقل المباراة عبر تردد قنوات SSC الرياضية السعودية.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية

التردد: 12523.

معامل الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معدل الترميز هو 27500.

مواجهات النصر في بطولة دوري أبطال آسيا

ويخوض النصر 8 مواجهات، أمام 8 أندية مختلفة، وفق النظام الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في مرحلة الدوري، والتي تقام للمرة الأولى بموسم 2024-2025. حيث يواجه كل من:-

الشرطة العراقي.

الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين.

والغرافة القطري خارج أرضه.

الريان والسد القطريين.

العين والوصل الإماراتيين.

ويغيب كريستيانو رونالدو، عن مباراة النصر والشرطة العراقي، لتعرضه لوعكة صحية عدوى فيروسية.

ورد الاتحاد العراقي على استبعاد رونالدو من بعثة النصر، "نحن لا ننفي غيابه، لكن هناك احتمالية تمويه؛ خوفًا من الجماهير، لكن نحن نعد النصر بأن بغداد آمنة والعراق آمنة، عليهم عدم الانتباه للإعلام الأصفر، بلدنا خالٍ من الحوادث، وأنا شخصيًا اعتبر العراق من أكثر البلاد أمانًا في المنطقة على مستوى الجريمة المنظمة في العالم".

وكانت إدارة نادي النصر السعودي تقدمت بطلب إلى الاتحاد الآسيوي، بنقل المباراة أمام الشرطة العراقي، من كربلاء إلى العاصمة بغداد، وذلك بسبب ابتعاد كربلاء عن المطار وصعوبة تغطية بعثة العالمي أمنيا.

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