تشكيل برشلونة ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا.. موقف أنسو فاتي

تم الكشف عن تشكيل برشلونة ضد موناكو الفرنسي، في المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، كما أنه تحدد مصير أنسو فاتي نجم البرسا من هذا اللقاء.

تبقى دقائق قليلة على انطلاق مباراة برشلونة ضد موناكو، في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025، وفي نسختها الجديدة التي يشارك بها 36 فريقا.

ويستعرض “الموجز” في هذا التقرير، تشكيل برشلونة ضد موناكو، وموعد المباراة بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها ومعلق اللقاء.

موعد مباراة برشلونة ضد موناكو

ومن المقرر أن تقام برشلونة ضد موناكو في دوري الأبطال، يوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، على ملعب لويس الثاني “معقل الفرنسي”.

وتنطلق صافرة مباراة موناكو وبرشلونة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، كما أنها تنطلق في تمام الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل برشلونة اليوم أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا اليوم

وأعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة موناكو اليوم، والذي شهد تواجد أنسو فاتي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل برشلونة اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، إريك جارسيا.

الهجوم: رافينها، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

تشكيل برشلونة

بدلاء برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

ضمت دكة بدلاء برشلونة اليوم كل من، جيرارد لانجيرو، فيرنانديز، دومينجيز، أسترالاجا، انياكي بينيا، كوينكا، هيكتور فورت، بابلو توري، أنسو فاتي، فيرنانديز، فيران توريس، باو فيكتور.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو اليوم

تعد شبكة قنوات "بي إن سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو، لأنها الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

ويمكن متابعة مباراة موناكو وبرشلونة اليوم تحديداً، عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق الشهير خليل البلوشي.

اقرأ أيضا:

هدف مبابي.. ريال مدريد يضرب شتوتجارت بثلاثية نارية في دوري الأبطال

تعليق ناري من مرتضي منصور على إخلاء سبيل أحمد فتوح.. محامي أهلاوي