هدف مبابي.. ريال مدريد يضرب شتوتجارت بثلاثية نارية في دوري الأبطال

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز من نظيره شتوتجارت الألماني، الذي افتتحه هدف مبابي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بدوري أبطال أوروبا.

افتتح فريق ريال مدريد الإسباني، منافساته في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، بمواجهة شتوتجارت الألماني.

واستضاف ملعب "سانتياجو برنابيو"، مباراة ريال مدريد وشتوتجارت اليوم، والتي حسمها الملكي لصالحه، ليسجل أول فوز له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستعرض لكم “الموجز”، في السطور الآتية، نتيجة مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري الأبطال.

هدف مبابي في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت

وانتصر ريال مدريد على شتوتجارت، بنتيجة 3-1 في مباراة اليوم، والتي اقص شريط اهتزاز شباكها، هدف مبابي نجم الملكي.

وجاء هدف مبابي في مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت اليوم، في الدقيقة 46 من عمر هذه الريمونتادا العالمية المثيرة.

وذلك قبل أن يخطف شتوتجارت التعادل من الملكي، بالهدف الذي أحرزه نجمه دينيز أونديف في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وسجل أنطونيو روديجر هدف الفوز لفريقه ريال مدريد على شتوتجارت، في الدقيقة 83 من عمر هذه المواجهة، واختتم ثلاثية الملكي في هذا اللقاء أندريك في الدقيقة 95.

هدف مبابي

تشكيل ريال مدريد أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا اليوم

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام. الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام شتوتجارت اليوم

وجلس على دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، أندريه لونين، أردا جولر، إندريك، لوكا مودريتش، إيدير ميليتاو، فران جارسيا، فاييخو، فران جونزاليز.

تشكيل ريال مدريد

مواعيد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد شتوتجارت - 17 سبتمبر

ليل ضد ريال مدريد -2 أكتوبر

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند - 22 أكتوبر

ريال مدريد ضد ميلان - 5 نوفمبر

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر

أتالانتا ضد ريال مدريد - 10 ديسمبر

ريال مدريد ضد سالزبورج - 22 يناير

بريست ضد ريال مدريد - 29 يناير

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