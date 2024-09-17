بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال 2025

أعلنت قناة مجانية مفاجأة، حول إذاعتها لـ مباراة الأهلي المرتقبة في بطولة إنتركونتيننتال 2025، التي ينتظرها عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، لخوض منافساته في بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ينافس الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال، التي عادت بعد غياب دام 20 عامًا، بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.

وتنطلق بطولة إنتركونتيننتال، يوم 22 سبتمبر المقبل بمباراة العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النوزيلندي، على ستاد هزاع بن زايد.

ويبدأ الأهلي منافساته في بطولة إنتركونتيننتال، يوم 29 أكتوبر المقبل، حيث أنه سيلتقي مع الفائز من مواجهة العين وأوكلاند سيتي، على استاد القاهرة في دور ربع النهائي.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال

وكشفت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، عن نقل مواجهة العين مع أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، بالإضافة إلى إذاعتها لـ مباراة الأهلي مع الفائز من المباراة الأولى عبر قنواتها المفتوحة.

وكتب الحساب الرسمي لـ قنوات أبو ظبي الرياضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أبوظبي الرياضية تحصل على الحقوق الحصرية في الشرق الأوسط لبث مباراتي العين مع أوكلاند ومباراة الأهلي المصري مع الفائز من مباراة العين وأوكلاند على القنوات المفتوحة”.

قناة أبو ظبي تذيع مباراة الأهلي

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور الآتية، تردد قنوات أبوظبي الرياضية، التي تذيع مباراة الأهلي مجاناً.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على نايل سات

أسم القناة: AD Sports 1.

تردد القناة: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

جودة القناة: HD.

تردد قناة ابوظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 HD الجديد

تردد القناة: 12226.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 .

خطوات تنزيل قناة أبو ظبي الرياضية

اضغط على أيقونة الإعدادات من الريموت الخاصة بجهاز التلفاز.

اختار قائمة القنوات من القوائم الموجودة أمامك.

اضغط على أيقونة إضافة قناة.

ادخل كافة المعلومات الخاصة بالتردد.

اضغط على كلمة بحث لتنزيل القناة.

قم بالضغط على OK لتثبيتها على جهاز التلفاز.

الأندية المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024

إفريقيا: الأهلي.

آسيا: العين الإماراتي.

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

أمريكا الشمالية: بطل دوري أبطال الكونكاكاف: باتشوكا المكسيكي.

أوروبا: بطل دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد.

أمريكا الجنوبية: بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يتحدد بعد).

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