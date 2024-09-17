الكشف عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي.. طاقم ليبي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي 2024-2025، وتولى هذه المهمة طاقم ليبي يرصد لكم"الموجز" أسمائه في هذا التقرير.

ينتظر محبي كرة القدم بشوق، مباراة الأهلي والزمالك، المرتقبة في بطولة السوبر الإفريقي بنسخته الحالية، والتي تحظى باهتمام جماهير وإعلامي كبير.

مباراة قمة الأهلي والزمالك في كافة البطولات دائما ما يكون لها طابع خاص، ولا سيما في النهائيات مثل مباراة السوبر الإفريقي القادمة.

ويستعرض لكم “الموجز”، في السطور الآتية، حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، وموعد المباراة.

حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وأسندت مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، إلى طاقم تحكيم ليبي.

وتقرر أن يكون الليبي معتز الشلماني هو حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، ويساعده كل من عطية محمد وخليل الحساني.

حكم مباراة الأهلي والزمالك

قائمة الأهلي المتوقعة في السوبر الأفريقي

ومن المتوقع أن يكون قائمة الأهلي أمام الزمالك في السوبر الإفريقي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد هاني - يحيى عطية - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد - أشرف داري.

وسط الملعب: عمرو السولية - أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور- عمر الساعي- محمد مجدي أفشة - رضا سليم - طاهر محمد طاهر- بيرسي تاو- حسين الشحات.

الهجوم: وسام أبو علي- محمود كهربا.

قائمة الزمالك في الإفريقية

في حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي - عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- أحمد محمود- أحمد مجدي- حسن أبو المعاطي.

الوسط: نبيل عماد دونجا- مصطفى شلبي- محمود عبد الرازق شيكابالا- ناصر ماهر- أحمد حمدي- زياد كمال- محمد شحاتة- سيد عبد الله نيمار -عبد الله السعيد- أحمد مصطفى زيزو- محمد عاطف- أحمد عبد الرحيم إيشو- محمد السيد.

الهجوم: ناصر منسي- حسام أشرف- سامسون أكينيولا- سيف الجزيري.

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