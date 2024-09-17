أزمة حكم مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي.. تقارير تفجرها

كشفت تقارير صحفية مغربية مساء اليوم الثلاثاء، هوية حكم مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، في نسخة العام الجاري من البطولة القارية.

موعد مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

وسيلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي ، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية على ملعب الاول بارك ضمن فعاليات موسم الرياض

حكم مباراة الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الأفريقي

وأوضحت صحيفة البطولة المغربية في تقرير لها مساء اليوم الثلاثاء، عن مصادرها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قررت تعيين الحكم الليبي معتز إبراهيم، لإدارة مباراة الأهلي ضد الزمالك في مباراة كأس السوبر الأفريقي

ومن المقرر أنه سيعاونه عطية أمسعد، والتونسي خليل الحساني، على أن يكون الصومالي عبد القادر أرتان هو الحكم الرابع في هذه المباراة.

ومن المقرر ان يكون الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل في غرفة الفيديو ومعه المغربي زكرياء برينسي

غيابات الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

وتأكد افتقاد الزمالك بشكل رسمي لثلاثة لاعبين بسبب الإصابات، حيث يتعذر مشاركة محمود حمدي الونش الذي يخضع للعلاج بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسفره لألمانيا للفحوصات الطبية.

ويغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي بسبب إصابتهما في الفترة الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي حيث لازال يحتاج فترة من الوقت للتعافي.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في السوبر الافريقي

وعلم" الموجز" أن الأهلي، سيفتقد خدمات علي معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابات أيضًا في السوبر الافريقي أمام الزمالك.

يحتاج معلول لفترة زمنية طويلة للتعافي من إصابة في وتر أكيلس، بينما يستلزم تعافي كريم فؤاد من جراحة الرباط الصليبي وقتًا إضافيًا.

يُشار إلى أن الأهلي يشارك في السوبر الافريقي كبطل لدوري أبطال إفريقيا، بينما يُشارك الزمالك بصفته بطلًا للكونفدرالية.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

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