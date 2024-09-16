السوبر الافريقي.. اخر اخبار مباراة الاهلي والزمالك

يواجه الزمالك والأهلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في السوبر الافريقي المقرر إقامتها في السعودية يوم 27 سبتمبر الحالي، غياب خمسة لاعبين أساسيين.

وتأكد افتقاد الزمالك بشكل رسمي لثلاثة لاعبين بسبب الإصابات، حيث يتعذر مشاركة محمود حمدي الونش الذي يخضع للعلاج بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وسفره لألمانيا للفحوصات الطبية.

ويغيب أحمد حمدي ومحمد عبد الشافي بسبب إصابتهما في الفترة الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي حيث لازال يحتاج فترة من الوقت للتعافي.

غيابات الأهلي أمام الزمالك في السوبر الافريقي

وعلم" الموجز" أن الأهلي، سيفتقد خدمات علي معلول وكريم فؤاد بسبب الإصابات أيضًا في السوبر الافريقي أمام الزمالك.

يحتاج معلول لفترة زمنية طويلة للتعافي من إصابة في وتر أكيلس، بينما يستلزم تعافي كريم فؤاد من جراحة الرباط الصليبي وقتًا إضافيًا.

يُشار إلى أن الأهلي يشارك في السوبر الافريقي كبطل لدوري أبطال إفريقيا، بينما يُشارك الزمالك بصفته بطلًا للكونفدرالية.

وستقام مباراة السوبر الافريقي بين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام منافسه الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض وذلك في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة الناقل الحصري للبطولة القارية وذلك بتعليق التونسي المخضرم عصام الشوالي.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع الرباعي عمر الساعي وأشرف داري هذا بالإضافة لـ يحيى عطية الله ويوسف أيمن لتعزيز صفوف المارد الأحمر في المقابل ضم الفارس الأبيض كل من عمر فرج ومحمد بن تايج ومحمد حمدي.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

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