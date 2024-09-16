حكم مواجهة الزمالك والشرطة الكيني في إياب دور الـ32 بالكونفيدرالية

أبلغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم لإدارة مباراتهم مع الشرطة الكيني في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الزمالك أمام الشرطة الكيني في الثامنة مساءً يوم 20 سبتمبر الحالي في استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية.

حكم مباراة الزمالك والشرطة الكيني في الكونفيدرالية

ويتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من الحكم الناميبي مويشيتساما نيجونجو نافتال، مع المساعدين الجنوب أفريقي كليدوين بالويي والناميبي ماثيو كانيانجا، بالإضافة إلى الحكم الرابع الناميبي ويلهم ليتوكافا هايتيمبو.

المراقب العام للمباراة هو الجيبوتي محمد مؤمن علي، بينما يتم مراقبة سلوك الحكام من قبل مندي جون فرانك من جامبيا.

يُذكر أن لقاء الذهاب الذي جرى في استاد نيايو الوطني في نيروبي انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله عبد الله السعيد.

و أكد نادي الزمالك استعداد محمد شحاتة للمشاركة في مباراة الإياب ضد الشرطة الكينية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

وسيعود الفريق الأبيض لاستئناف تدريباته الجماعية مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا لمباراته المقبلة أمام الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقررة في 20 سبتمبر الحالي.

بعثة الفريق وصلت إلى القاهرة في الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الاثنين قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك الأفريقية في الموسم الجديد

ويستعرض لكم “الموجز” قائمة الفارس الأبيض الأفريقية خلال الموسم الجاري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – أحمد محمود – محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – حسن أبو المعاطي – محمود بنتايك -محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - أحمد حمدي – سيد عبد الله "نيمار" – محمد عاطف - أحمد عبد الرحيم "إيشو" -عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى "زيزو" – مصطفى شلبي – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم: سيف الجزيري – حسام أشرف – ناصر منسي – سامسون أكينيولا – عمر فرج – سيدي ندياي.

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