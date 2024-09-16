الزمالك يحسم موقف لاعبه من المشاركة أمام الشرطة الكيني في الكونفدرالية

حسم الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقف لاعبه من المشاركة أمام الشرطة الكيني، في مباراة إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد إصابته في الذهاب.

أخر تطورات إصابة لاعب الزمالك قبل مواجهة الشرطة الكيني

وكان محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرض للإصابة خلال مشاركته مع الفريق في مباراته الأخيرة ضد الشرطة الكيني، والتي أقيمت مساء السبت الماضي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض الموجز آخر تطورات إصابة محمد شحاتة..

وأعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن جاهزية محمد شحاتة لاعب وسط الأبيض لخوض مباراة الشرطة الكيني، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل إصابة محمد شحاتة أمام الشرطة الكيني

وكان محمد شحاتة تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام الشرطة الكيني، بشد خفيف في عضلة السمانة، والتي دفعت الجهاز الفني لاستبداله قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة.

ومن المقرر أن يشارك محمد شحاتة في تدريبات فريقه غداً الثلاثاء بصورة طبيعية، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها في الثامنة مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

نادي الزمالك

وكان الزمالك حقق الفوز على الشرطة الكيني بهدف دون رد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي أقيمت عصر السبت الماضي على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.

قرار عاجل من جوميز بعد عودة بعثة الزمالك للقاهرة

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين.

ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية مساء غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الشرطة الكيني

وستقام موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الشرطة الكيني يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر الجاري وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأتي موعد مباراة الزمالك القادمة ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

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