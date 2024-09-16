بعد إخلاء سبيله.. هل يشارك أحمد فتوح مع الزمالك في السوبر الإفريقي؟

كثر الجدل حول موقف أحمد فتوح نجم الزمالك، من المشاركة في بطولة السوبر الإفريقي ضد الأهلي، وذلك بعد إخلاء سبيله من الحبس، بضمان مالي وذلك في القضية الجنائية المنسوبة إليه.

اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، كان موعد الجلسة الثانية في قضية أحمد فتوح نجم الزمالك، التي يتهم فيها بقتل مواطن بسياراته وتعاطيه المخدرات.

رفض أحمد فتوح جميع التهم المنسوب إليه بهذه القضية، خلال الجلسة الأولى، حاول ممثلي اللاعب في عقد اتفاق مع أسرة المتوفي وإنهاء الأمر بشكل ودي.

وفي الجلسة الثانية التي أقيمت اليوم، قررت المحكمة الجنائية بمطروح، إخلاء سبيل فتوح بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيها، على أن تؤجل القضية حتى 22 أكتوبر القادم.

موقف أحمد فتوح من المشاركة في السوبر الإفريقي

وتتساءل جماهير كرة القدم المصرية، "هل يشارك فتوح مع الزمالك في السوبر الإفريقي بعد إخلاء سبيله؟.

لذلك حرص "الموجز"، على أن يتواصل مع أحد المصادر الموثوقة من أجل معرفة هذا الأمر، وننشر لكم التفاصيل في السطور الآتية.

وقال المصدر للموجز: "فتوح لم ينضم لقائمة الزمالك النهائية في السوبر الإفريقي، لأن وضع اللاعب كان غامضاً للجميع، وبالتالي لن يشارك في السوبر الإفريقي".

أحمد فتوح

الزمالك يجهز فتوح لبطولة السوبر المصري

على الجانب الآخر، كشف الإعلامي إسلام صادق، من خلال حسابه الرسمي، عن موعد مشاركة فتوح مع الزمالك، بعد إخلاء سبيله.

وأكد إسلام صادق في بيانه أن الزمالك استقرعلى تجهيز أحمد فتوح لخوض السوبر المصري بعد إخلاء سبيله، موضحاً أن اللاعب مقيد محليًا وإفريقيا، و لا صحه لمنعه من السفر.

الزمالك - أحمد فتوح

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

و من المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم الجمعة الموافق 27 من سبتمبر الجاري، على ملعب أرينا بالمملكة العربية السعودية، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة.

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