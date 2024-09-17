مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري الأبطال.. موقف بيلينجهام

تم الكشف عن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة شتوتجارت، في المباراة المرتقبة بينهما، ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، والذي شهد تواجد الفرنسي كيليان مبابي. التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

تفصلنا ساعات قليلة، عن انطلاق مباراة ريال مدريد وشتوتجارت في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أوروبا لموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

عودة بيلينجهام لـ تشكيل ريال مدريد

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به أول مواجهة له في دور مجموعات دوري الأبطال هذا الموسم، ضد شتوتجارت.

وشهد تشكيل ريال مدريد ضد شتوتجارت اليوم، تواجد الفرنسي كيليان مبابي في الهجوم بجانب كل من فينيسيوس جونيور ورودريجو.

وعاد الإنجليزي جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد إلى تشكيل الملكي من جديد، بعد استبعاده الفترة الماضية، نظراً للإصابة التي لحقت به مؤخراً.

تشكيل ريال مدريد أمام شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا اليوم

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي.

الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بدلاء ريال مدريد أمام شتوتجارت اليوم

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، أندريه لونين، أردا جولر، إندريك، لوكا مودريتش، إيدير ميليتاو، فران جارسيا، فاييخو، فران جونزاليز.

تشكيل ريال مدريد

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت اليوم

تتنقل أحداث مباراة ريال مدريد وشتوتجارت اليوم، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية،بصفتها الناقل الحصري والرسمي لـ مباريات دوري أبطال أووربا هذا الموسم.

ويمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا، أيضاً عبر القنوات التالية:

-Sport 1 Hungary

-Sky Sport Calcio 1

-TV2 Sport 1 Norge

-Digi Sport 2 HD Romania

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