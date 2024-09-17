بعد غلق باب التعاقدات.. 4 صفقات نارية في الأهلي بصيف 2024-2025

الأهلي.. أغلق اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري، باب التعاقدات الخاص بفترة الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025، والذي أبرم خلالها النادي الأهلي 4 صفقات نارية، وكثفت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جهودها من أجل دعم وتعزيز الصفوف بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جاء ذلك، في إطار خطة الأهلي، بإعادة هيكل الفريق، قبل المنافسات القوية التي تنتظره خلال الموسم الجديد 2024-2025، في جميع البطولات العالمية والقارية والمحلية.

وحسم الأهلي 4 صفقات نارية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالفعل، وذلك بالاتفاق مع مدربه السويسري مارسيل كولر.

صفقات الأهلي الجديدة 2024

ويرصد لكم “الموجز” في السطور الآتية، تفاصيل صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي 2024.

ضم الأهلي، يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري، لمدة موسم على سبيل الإعارة، في أولى صفقاته الصيفية، لدعم خط دفاع المارد الأحمر.

وتعاقد الأهلي في صفقته الثانية، مع المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

يحيي عطية الله

أما صفقة الأهلي الثالثة هذا الميركاتو، كانت بالتعاقد مع المغربي أشرف داري نجم فريق ستاد بريست الفرنسي، لمدة 4 سنوات.

واختتم الأهلي صفقاته الصيفية هذا الموسم، بضم عمر الساعي لاعب وسط الإسماعيلي، لمدة 5 سنوات.

قائمة الراحلين عن الأهلي في صيف 2024

رحل من النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024 عدة لاعبين، من العناصر القوية التي لمعت الفترة الماضية مع الأحمر، على رأسهم محمد عبدالمنعم.

وضمت قائمة الراحلين عن الأهلي هذا الميركاتو كل من،

-محمد الضاوي كريستو الذي انتقل إلى نادي الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء.

-أليو ديانج الذي انضم إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

- أحمد عبد القادر على سبيل الإعارة أيضاً إلى نادي قطر القطري.

-محمد عبد المنعم الذي انتقل إلى نيس الفرنسي.

-محمود متولي انضم إلى الاتحاد السكندري لمدة موسمين.

-الفرنسي أنتوني موديست الذي غادر الأهلي، بعد انتهاء عقده.

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