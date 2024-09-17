التشكيل المتوقع لـ قمة إنتر ميلان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ترغب جماهير كرة القدم، في معرفة التشكيل المتوقع لـ قمة إنتر ميلان ومانشستر سيتي، التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا 2024-2025، وذلك ما يستعرضه “الموجز” في هذا التقرير.

تقام قمة إنتر ميلان ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وتعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، من أبرز مواجهات افتتاح منافسات دوري الأبطال الأوروبي بنسختها الجديدة، التي يشارك بها 36 فريقاً بنظامها الجديد.

موعد مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي

يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع مانشستر سيتي، يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة هذه المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، وقطر والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي كالآتي:

حارس المرمى: سومر.

الدفاع: بافارد، دي فري، كارلوس أوجوستو.

خط الوسط: دارميان، فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان، ديماركو.

الهجوم: تورام، لاوتارو مارتينيز.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إنتر ميلان

حراسة المرمى: إيديرسون.

الدفاع: كايل وواكر، جون ستونز، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

الوسط: إيلكاي جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش.

وسط الملعب الهجومي: سافينيو، كيفين دي بروين، جاك جريليتش.

الهجوم: إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي

القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي

تولت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، مهمة إذاعة هذه المباراة، كونها الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2024-2025.

ويمكن متابعة مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي المرتقبة في دوري الأبطال، تحديداً عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

يسعى فريق مانشستر سيتي لخطف لقب دوري أبطال أوروبا من إنتر ميلان، بعدما حقق ذلك في موسم 2022-2023.

بينما يخطط إنتر ميلان الإيطالي، للثأر من نظيره الإنجليزي، والفوز عليه من أجل الاقتراب نحو التتويج باللقب الأوروبي الأغلى.

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