ميعاد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، ميعاد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، التي تجمعهما في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2026، كما أنها تبحث عن القنوات الناقلة لها.

بدأت منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025، بنظامها الجديد التي يشارك بها 36 فريقاً على رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، على وقوع مانشستر سيتي وإنتر ميلان، في منافسات التصنيف الأول، التي ضم بجوارهما كل من، ريال مدريد وبرشلونة، ليفربول، بوروسيا دورتموند، بايرن ميونخ، لايبزيج، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع إنتر ميلان الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

وتقرر أن يكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في الجولة الأولى من دوري الأبطال، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.

ويحل إنتر ميلا ضيفاً على مانشستر سيتي في هذا اللقاء الذي يستضيفه ملعب الاتحاد، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تنقل أحداث هذا اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، كونها الناقل الحصري لـ مباريات دوري أبطال أوروبا لنسخة 2024-2025.

معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان

تحدد معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان، على أن يكون عصام الشوالي، عبر قناة beIN Sports 1.

قائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

وجاءت قائمة مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون، أورتيجا، كارسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، روبن دياز، ناثان أكي، جوسكو جفارديول، مانويل أكانجي، ويلسون اسبراند.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، جاك جريليش، جيريمي دوكو، رودري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز.

الهجوم: سافينهو، فيل فودين، ماكاتي، إيرلينج هالاند.

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