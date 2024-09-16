36 نادي.. تغييرات جديدة في قرعة دوري أبطال أوروبا 2025.. إليك التفاصيل

تستعد أندية أوروبا الكبرى، لخوض منافسات دوري الأبطال بشكله الجديد في غياب دور المجموعات واستبداله بنظام المباريات الثمان، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء مباريات الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 -2025.

وأجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تغييرات في نظام دوري أبطال أوروبا، وأقيمت قرعة البطولة في مدينة موناكو الفرنسية، حيث سيتم مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32. يستعرض الموجز التفاصيل خلال السطور التالية.

دوري أبطال أوروبا

تفاصيل التغييرات الجديدة في نظام دوري أبطال أوروبا

كان دوري أبطال أوروبا، خلال الـ21 عاما الماضية، يتكوّن من دور مجموعات يضم 32 ناديًا مقسمة إلى 8 مجموعات من 4 فرق، يلعب كل فريق 6 مباريات ذهابا وإيابا. الفريقان الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى الأدوار الإقصائية.

وتضم النسخة الجديدة 36 ناديًا، حيث سيلعب كل فريق 8 مباريات، ولكن سيتم تجميع جميع الفرق في دوري واحد كبير بدلا من تقسيمها إلى مجموعات.

ووزعت الأندية إلى 4 مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق، كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى، إذ سيلعب على أرضه أربع مباريات ومثلها خارجها.

أفضل 8 فرق في الترتيب النهائي تتأهل إلى دور الـ16، في حين ستتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة وستخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، خلافا لما كان يقع سابقا.

ولن يلعب أي فريق مع آخر من الدوري عينه في المرحلة الأولى، كما لن يواجه أي فريق أكثر من منافِسَين من دوري واحد.

وجاء هذا النظام الجديد، في ظل تهديد من أكبر الأندية الأوروبية بالانفصال وتشكيل دوري سوبر خاص بها.

ويأمل الاتحاد الأوروبي، أن يكون هذا النظام حلاً لمشكلة عدم التوازن التنافسي في اللعبة التي جعلت مرحلة المجموعات أكثر توقعا.

يقول الاتحاد “النظام الجديد سيقدّم توازنا تنافسيًا أفضل بين جميع الفرق، مع إمكانية لكل فريق أن يلعب ضد منافسين على مستوى تنافسي مشابه خلال مرحلة الدوري”.

المكافآت المالية في دوري أبطال أوروبا

ستصل المكافآت المالية إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار).

ويمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو جائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري أو الإيرادات من حقوق البث التلفزيوني.

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