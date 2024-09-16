محمد صلاح يزين قائمة ليفربول لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

زين الدولي المصري محمد صلاح، قائمة ليفربول لمواجهة ميلان الإيطالي، في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، والتي ينشرها لكم “الموجز” في هذا التقرير.

يستعد محمد صلاح لقيادة فريقه ليفربول، في منافسات دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة، والتي شهدت مواجهات نارية بين عمالقة الأندية الأوروبية.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، منافساته في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بمواجهة قوية ضد ميلان الإيطالي.

موعد مباراة ليفربول وميلان

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وميلان، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2024، على ملعب "سان سيرو".

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول وميلان، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول ضد ميلان

وتواجد محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول ضد ميلان، التي استقر عليها مدرب الريدز، آرني سلوت، كما أنها شهدت ظهور الوافد الجديد أيضاً، وهو فيديريكو كييزا صفقة الريدز الصيفية الوحيدة هذا الموسم.

محمد صلاح - ليفربول

قائمة ليفربول لمباراة ميلان في دوري أبطال أوروبا

وضمت قائمة ليفربول لمواجهة ميلان كل من:

حراسة المرمى: أليسون، كيليهير، جاروس.

الدفاع: كوناتي، فان دايك، كوانساه، جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، آندي روبرتسون، تسيميكاس، برادلي.

خط الوسط: سوبوسلاي، جرافنبرخ، جونز، ماك أليستر، واتارو إندو، مورتون.

الهجوم: محمد صلاح، كييزا، ديوجو جوتا، لويس دياز، نونيز، جاكبو.

مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاء جدول مواعيد مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ليفربول ضد ميلان الإيطالي - 17 سبتمبر 2024 .

ليفربول ضد بولونيا - 2 أكتوبر 2024.

ليفربول ضد لايبزيج - 23 أكتوبر 2024 .

ليفربول ضد باير ليفركوزن - 5 نوفمبر 2024.

ليفربول ضد ريال مدريد - 27 نوفمبر 2024 .

ليفربول ضد جيرونا - 10 ديسمبر 2024.

ليفربول ضد ليل الفرنسي - 21 يناير 2025.

ليفربول ضد أيندهوفن - 29 يناير2025 .

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