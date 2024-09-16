ميعاد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة ليفربول ضد ميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، والتي تقام على ملعب سان سيرو. باقي التفاصيل يكشفها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ليفربول وميلان في دوري أبطال أوروبا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، نظيره ليفربول، غدًا الثلاثاء، الموافق 17 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ستاد سان سيرو، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ليفربول وميلان

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

تعد قنوات “bein sports” هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان هي قناة “beIN Sports HD 1”.

تاريخ مواجهات ميلان وليفربول في جميع المسابقات

تقابل الفريقين ميلان وليفربول في أربع مباريات سابقة، بواقع مرتين في مرحلة المجموعات ومرتان في نهائي البطولة.

انتصر ليفربول ، في أول لقاء جمع بين الفريقين، بركلات الترجيح (6-5) في نهائي 2005.

وفي نهائي 2007، فاز ميلان (2-1).

بينما في آخر مباراتين بينهما في دور المجموعات لموسم 2021/2022، انتصر ليفربول في مباراتي الذهاب والإياب.

مسابقة دوري أبطال أوروبا بالنظام الجديد

تم استحداث نظام مسابقة دوري بطال أوروبا، إذ تم إلغاء مرحلة المجموعات من البطولة، يضم الدوري 36 ناديًا، حيث يشارك الـ 36 فريقًا معًا في مجموعة واحدة ويتم ترتيبهم بنظام الدوري.

وسيخوض كل فريق مشارك في مرحلة الدوري 8 مباريات ضد 8 فرق مختلفة، 4 من تلك المباريات ستكون على ملعبه، بينما الـ 4 المتبقيين سيكونوا خارج الديار.

والمواجهات الثمانية التي سيخوضها ليفربول ستكون أمام لايبزيج، جيرونا، آيندهوفن وميلان بالطبع خارج الديار، فيما يستقبل في ملعب “آنفليد” أندية بولونيا، باير ليفركوزن، ريال مدريد، ليل.

نتائج ليفربول وميلان على المستوى المحلي

خاض فريق ليفربول، أربع مباريات حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق الفوز في أول ثلاث لقاءات على التوالي، قبل أن يسقط في اللقاء الرابع والأخيرعلى يد نونتجهام فورست بهدف نظيف.

بينما حقق ميلان فوزًا عريضًا على فينيزيا بأربعة أهداف نظيفة، وهو أول انتصار له في الدوري الإيطالي هذا الموسم، بعد تعادل مع تورينو ولاتسيو وهزيمة من بارما (2-1).

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