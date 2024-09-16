كلاسيكو الصدارة.. موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يستضيف ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مباراة الهلال والاتحاد السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للموسم الجديد. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، نظيره الاتحاد، يوم السبت 21 سبتمبر 2024، في الساعة التاسعة مساءً، على ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الهلال والاتحاد السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد السعودي

تنقل مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد

تقابل الفريقين الهلال والاتحاد السعودي، خلال 85 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 42 مباريات، بينما فاز الاتحاد في 21 لقاء، وتعادل الفريقين في 22 مواجهة.

سجل فريق الهلال 153 هدفًا، بينما أحرز الاتحاد 115 هدفًا.

نتائج الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للموسم الجديد

الهلال السعودي

فاز فريق الهلال على الأخدود، بنتيجة 3-0، وحقق الثلاث نقاط، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وحقق فريق الهلال، الفوز بثلاثية على نظيره الضمك، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري السعودي.

وخلال الجولة الثالثة من الدوري السعودي، نجح الهلال في تحقيق الفوز بثلاثية على فريق الرياض، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

الاتحاد السعودي

فاز فريق الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

نجح فريق الاتحاد، في الفوز على نظيره التعاون،بتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

وانتهت المباراة بين الاتحاد والوحدة السعودي، في الجولة الثالثة بهزيمة كبيرة على الوحدة، بنتيجة 7-1، في الدوري السعودي.

وبسابعية الاتحاد، يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بفارق هدف عن الهلال حامل اللقب.

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