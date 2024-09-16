ديانج على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة في الدوري السعودي

جاء المالي أليو ديانج لاعب نادي الخلود، على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين، ليجاور الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد.

وسجل أليو ديانج صاروخية خلال مشاركته مع نادي الخلود أمام نادي العروبة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي، ليقود فريقه لتعادل مثير بثلاثية لكل منهما.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

ويستعرض الموجز التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين..

في حراسة المرمى: كيم سيونج (الشباب)

في خط الدفاع: نادر الشراري (الشباب) - المفرج (التعاون) - عبد القادر بدران (ضمك).

في خط الوسط: أليو ديانج (الخلود) - محمد فوازير (الرائد) - موسى ديابي (الاتحاد) - نكودو (ضمك) - سالم الدوسري (الهلال).

في خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد) - صالح العمري (الرائد).

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة الثالثة

1- الاتحاد - 9 نقاط

2- الهلال - 9 نقاط

3- الاتفاق - 9 نقاط

4- القادسية - 6 نقاط

5- التعاون - 6 نقاط

6- الشباب - 6 نقاط

7- النصر - 5 نقاط

8- الرائد - 4 نقاط

9- الأهلي - 4 نقاط

10- الرياض - 4 نقاط

11- الوحدة - 4 نقاط

12- ضمك - 3 نقاط

13- الخليج - 3 نقاط

14- الفتح - 3 نقاط

15- العروبة - نقطة وحيدة

16- الخلود - نقطة وحيدة

17- الأخدود - دون رصيد من النقاط

18- الفيحاء - دون رصيد من النقاط

الدوري السعودي

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 6

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 4

3- حسام عوار - الاتحاد - 3

4- كريج جودوين - الوحدة - 2

4- كريستيانو رونالدو - النصر - 2

4- إبراهيم بايش - الرياض - 2

4- موسى ديمبيلي - الاتفاق - 2

4- مراد خضري - الوحدة - 2

4- تاليسكا - النصر - 2

4- جوليان كينونيس - القادسية - 2

4- موسى بارو - التعاون - 2

4- جورج كيفين نكودو - ضمك - 2

4- أليكس كويادو - الأخدود - 2

4- محمد فوزير - الرائد - 2

4- كريم بركاوي - الرائد - 2

4- دجانيني تفاريس - الفتح - 2

5- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

5- عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

5- عبد العزيز العثمان - القادسية - 1

5- عبد الكريم دارسي - الأهلي - 1

5- روبرتو فيرمينو - الأهلي - 1

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 1

5- يانيك كاراسكو - الشباب - 1

5- مارسيلو بروزوفيتش - النصر - 1

5- أوديون إيجالو - الوحدة - 1

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