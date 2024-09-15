كريم بنزيما يقود تشكيل الاتحاد لمواجهة الوحدة في الدوري السعودي

أعلن الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الوحدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب الملك عبد الله الدولي، مباراة الاتحاد والوحدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الاتحاد السعودي أمام الوحدة كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور- بيريرا - سعد ال موسى - حسن كادش.

خط الوسط: فابيينو - كانتي- حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي- بيرجوين - كريم بنزيما.

تشكيل الاتحاد السعودي

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، على قنوات SSC السعودية، والتي تقوم بنقل الأحداث المباشرة من الملعب.

تاريخ مواجهات الاتحاد والوحدة

واجه الاتحاد، فريق الوحدة السعودي، خلال 47 مباراة، استطاع الهلال أن يحقق الفوز في 35 مباريات، بينما فاز الوحدة في 5 لقاءات، وتعادل الفريقين في 7 مواجهات.

سجل فريق الاتحاد 106 هدفًا، بينما أحرز الوحدة 47 هدفًا.

نتائج الاتحاد والوحدة السعودي خلال الجولة الأولى والثانية

الاتحاد السعودي

فاز فريق الاتحاد على نظيره الخلود، بنتيجة 1-0، خلال الجولة الأولى، وأيضًا حقق فريق التعاون الفوز على الفيحاء، بنتيجة 1-0.

نجح فريق الاتحاد، في الفوز على نظيره التعاون،بتيجة 2-1، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

الوحدة السعودي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، مع نظيرة الرياض، بنتيجة 3-3، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز، خلال الجولة الأولى من الدوري السعودي.

انتهت مباراة الوحدة ضد العروبة، في الجولة الثانية من الدوري السعودي، بفوز الوحدة بهدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

يتواجد الاتحاد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 6 نقاط، في حين أن الوحدة يقع في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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