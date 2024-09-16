تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي 2025.. الهلال في الصدارة وصراع الاتحاد والنصر

نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 وذلك بعد نهاية الجولة الثالثة التي انطلقت يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر وشهدت إقامة 3 لقاءات.

وشهدت الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي تحقيق النادي الأهلي بقيادة الألماني يايسله الفوز على منافسه النصر بهدف نظيف سجله فرانك كيسي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مرسول بارك.

واستطاع فريق ضمك تحقيق الانتصار على منافسه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز فريق التعاون على الخليج المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد شريف بهدفين دون رد.

ويعتلي نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 بالعلامة الكاملة وذلك بعد تحقيقه فوزًا قويًا على منافسه الرياض بثلاثية نظيفة من توقيع سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش “هدفان”.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025

في حين خطف وصيف جدول الدوري السعودي 2025 نادي الاتفاق الفوز على منافسه الفتح بهدفين مقابل هدف حيث سجل ثنائية الضيوف كل من عبد الله رديف وجواو كوستا، فيما سجل دجانيني تافاريس هدف الفتح الوحيد.

ويتواجد فريق الاتحاد في المرتبة الخامسة بـ جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 برصيد 6 نقاط متساويًا مع غريمه النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 بعد الجولة الـ3

ويستعرض “الموجز” جدول ترتيب دوري روشن السعودي موسم 2024/2025:

1- الاتحاد - 9 نقاط

2- الهلال - 9 نقاط

3- الاتفاق - 9 نقاط

4- القادسية - 6 نقاط

5- التعاون - 6 نقاط

6- الشباب - 6 نقاط

7- النصر - 5 نقاط

8- الرائد - 4 نقاط

9- الأهلي - 4 نقاط

10- الرياض - 4 نقاط

11- الوحدة - 4 نقاط

12- ضمك - 3 نقاط

13- الخليج - 3 نقاط

14- الفتح - 3 نقاط

15- العروبة - نقطة وحيدة

16- الخلود - نقطة وحيدة

17- الأخدود - دون رصيد من النقاط

18- الفيحاء - دون رصيد من النقاط

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025 للهدافين

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال - 6

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 4

3- حسام عوار - الاتحاد - 3

4- كريج جودوين - الوحدة - 2

4- كريستيانو رونالدو - النصر - 2

4- إبراهيم بايش - الرياض - 2

4- موسى ديمبيلي - الاتفاق - 2

4- مراد خضري - الوحدة - 2

4- تاليسكا - النصر - 2

4- جوليان كينونيس - القادسية - 2

4- موسى بارو - التعاون - 2

4- جورج كيفين نكودو - ضمك - 2

4- أليكس كويادو - الأخدود - 2

4- محمد فوزير - الرائد - 2

4- كريم بركاوي - الرائد - 2

4- دجانيني تفاريس - الفتح - 2

5- بيرنارد مينساه - الرياض - 1

5- عبد الفتاح آدم - التعاون - 1

5- عبد العزيز العثمان - القادسية - 1

5- عبد الكريم دارسي - الأهلي - 1

5- روبرتو فيرمينو - الأهلي - 1

5- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - الهلال - 1

5- يانيك كاراسكو - الشباب - 1

5- مارسيلو بروزوفيتش - النصر - 1

5- أوديون إيجالو - الوحدة - 1

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