بيرخفاين: يجب على كومان أن يشاهد أولا قبل أن يهاجم الدوري السعودي

تحدث ستيفن بيرخفاين لاعب اتحاد جدة، لقناة إم سي بي سي أكشن، عن هجوم رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، للدوري السعودي. مزيداً من التفاصيل يستعرضها الموجز في التقرير التالي.

وقال ستيفن بيرخفاين: “ يجب على رونالدو كومان أن يشاهد الدوري السعودي، قبل أن يتحدث عنه”.

ستيفن بيرخفاين

وأضاف الجناح الهولندي: "كلمات رونالد كومان؟ سيرى العالم مدى جودة وتنافسية الدوري السعودي".

واستكمل:"يعتقدون أن الدوري ربما ليس جيدًا، ولكن عليهم أن يشاهدوا أولاً قبل أن يتكلموا".

وكان رونالد كومان قد هاجم، الدوري السعودي، بعد انتقال مواطنه ستيفن بيرجوين إلى صفوف الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية.

يرى المدرب أن الدوري البرازيلي أفضل من السعودي، وقال أنه ينظر إلى مستوى الدوري والحالة البدنية، وأنه لم يعجبه حالة بيرجوين، وأن حالة ديباي مختلفة.

صفقات الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي 2024

حامد الغامدي - تمديد الإعارة.

حامد الشنقيطي - انتقال حر.

سعد آل موسى - تفعيل بند الانتقال.

أحمد الغامدي - تفعيل بند الانتقال.

عوض الناشري - تجديد عقد.

طلال حاجي - تجديد عقد.

حسام عوار- روما الإيطالي.

معاذ فقيهي - الهلال.

صالح الشهري - الهلال.

موسى ديابي - أستون فيلا.

بريدراغ رايكوفيتش - ريال مايوركا الإسباني.

عبد الإله العمري - النصر.

دانيلو بيريرا - باريس سان جيرمان.

ستيفن بيرغوين - أياكس أمستردام الهولندي.

وحقق فريق الاتحاد، فوزًا كبيرًا على الوحدة السعودي، بنتيجة 7-1، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة، بفارق هدف عن الهلال حامل اللقب، ويلحق بهما الاتفاق في المركز الثالث بـ 9 نقاط أيضا.

أما الوحدة فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر، بعد تلقيه الخسارة الأولى في الموسم.

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