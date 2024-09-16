ميعاد مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أليانز أرينا، مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب، ضمن منافسات الجولة الأولى، من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، ويستعرض الموجز التفاصيل خلال السطور التالية.

موعد مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

يواجه عملاق ألمانيا بايرن ميونيخ، والذي يشارك للمرة الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو زغرب، غدًا الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً،على ستاد أليانز أرينا، في إطار منافسات المرحلة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

تعد قنوات “bein sports” هي الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من المقرر أن تنقل مباراة بايرن ميونخ ودينامو زغرب، على قنوات بي إن سبورتس 3، وسيعلق عليها المعلق الرياضي عصام الشوالي.

نتائج مواجهات بايرن ميونخ ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

التقى دينامو زغرب مع بايرن ميونخ مرتين من قبل في دوري أبطال أوروبا، وكلا المواجهتين وقعتا في عام 2015، وفاز بهما بايرن.

بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

توج بايرن ميونخ، بدوري أبطال أوروبا ست مرات،و بدأ هذا الموسم بشكل جيد، بالرغم أنه فشل في حصد أي لقب في الموسم الماضي، بينما احتل دينامو زغرب المركز الأول مرة أخرى في كرواتيا.

وظهر بايرن ميونيخ في مرحلة المجموعات 17 مرة متتالية، وقد تأهل فيها إلى دور الـ16، ويمتلك سجلًا كبيرًا في المرحلة الأولى من البطولة.

لم يعرف بايرن الهزيمة في 40 مباراة بدور المجموعات، كما فاز في 17 مباراة متتالية، قبل التعادل على أرضه مع كوبنهاجن في الموسم الماضي.

وقامت إدارة النادي بالتعاقد مع فينسنت كومباني لقيادة وإعادة بناء الفريق خلفًا لتوماس توخيل، وحتى الآن قاد كومباني الفريق البافاري لتحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية بكافة المسابقات.

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