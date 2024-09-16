ميعاد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي والقناة الناقلة

يتساءل الكثيرون عن ميعاد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي في إطار منافسات بطولة كأس الكاراباو موسم 2024/2025. ويستعد فريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد بقيادة إريك تين هاج لاستضافة فريق بارنسلي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كارابو وذلك على ملعب "أولد ترافورد". مزيداً من التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي

ويدخل مانشستر يونايتد بمعنويات مرتقبة عقب تحقيق فوزًا عريضًا على منافسه ساوثهامبتون في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الشياطين الحمر مفتقدًا العديد من اللاعبين على رأسهم لوك شو وراسموس هويلوند بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع فيكتور ليندلوف عقب تعرضه للإصابة أيضًا.

ميعاد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي

سيكون ميعاد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي غدًا الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر الجاري ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي

وستنطلق ميعاد مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والعراق، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وعمان.

ستذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي في كأس كاراباو غدًا الثلاثاء على ملعب "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري.

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ضد بارنسلي

ومن المتوقع أن يبدأ إريك تين هاج المدير الفني للشياطن الحمر اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: آندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو - كوبي ماينو - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي

برشلونة يرفض رحيل لاعبه لـ مانشستر يونايتد



وعلى سياق اخر وفقًا لتقارير إعلامية إسبانية، رفض نادي برشلونة العرض الذي تقدم به نادي من الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة.

على الرغم من الضغوط المالية التي كان يواجهها، كان برشلونة يسعى إلى تعزيز صفوفه ولكنه رفض بشدة فكرة رحيل أحد أبرز لاعبيه الشباب.

ووفقًا لإذاعة "ريليفو" الإسبانية، تلقى برشلونة عروضًا من مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لضم النجم الشاب الإسباني، فيرمين لوبيز.

تشير التقارير إلى أن برشلونة رفض بشكل قاطع فكرة رحيل اللاعب، وأن اللاعب نفسه أعرب عن رغبته في البقاء ضمن صفوف النادي الكتالوني.

اقرأ أيضا:

قائمة ريال مدريد ضد شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا.. موقف بيلينجهام

أبرزهم محمد صلاح.. ليفربول يبدأ تحركات تعويض رحيل الثلاثي المحتمل